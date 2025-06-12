5. Kattan Düşen Çocuk Mucizeyle Hayat Buldu - Son Dakika
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5. Kattan Düşen Çocuk Mucizeyle Hayat Buldu

12.06.2025 16:21
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Siirt'te 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Rabia Asel, aracın üzerine düşerek mucizevi şekilde kurtuldu.

1) 5'İNCİ KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞEN RABİA ASEL'E MÜDAHALE EDEN ESNAF: ARACIN OLMASI MUCİZEYDİ

SİİRT'te 5'inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen 1,5 yaşındaki Rabia Asel D.'ye ilk müdahaleyi yapan esnaf Bayram Kaya, "O esnada bu aracın burada olması, büyük bir mucizeydi. Çocuğun aracın üzerine düşmesi, kötü sonuçlardan uzaklaştırdı bizi. Yere düşmemesi de büyük bir mucizeydiö dedi.

Olay, 10 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Rabia Asel D., 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rabia Asel D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan Rabia Asel'in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın zamanda taburcu edileceği öğrenildi.

'YERE DÜŞMEMESİ DE BÜYÜK BİR MUCİZEYDİ'

Rabia Asel D.'ye ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber veren sokaktaki marketin işletmecisi Bayram Kaya, "Olayın olduğu gün marketin içerisindeyken yüksek bir sesle irkildik. Dışarı çıkıp bakınca arabanın üstünde bir çocuk olduğunu gördük. Hemen almaya çalıştım, o esnada 112 sağlık ekiplerini çağırdık. Ailesi geldi, komşular toplandı. Sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye sevk ettiler. Şu an aldığımız bilgiler çocuğun iyi olduğu yönünde. Ufak tefek yaraları var ama Allah'ın izniyle onlar da geçecek. O gün şok olduk. Büyük bir olay gibiydi. Vatandaşlarımıza tavsiyem pencerelerine, balkonlarına korunaklı fileler taksınlar, böyle kazalarla karşılaşmamak adına herkesi uyarmak istiyorum. O esnada bu aracın burada olması, büyük bir mucizeydi. Çocuğun aracın üzerine düşmesi, kötü sonuçlardan uzaklaştırdı bizi. Yere düşmemesi de büyük bir mucizeydiö diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 5. Kattan Düşen Çocuk Mucizeyle Hayat Buldu - Son Dakika

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