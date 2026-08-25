5 Kocaelispor Taraftarına Ev Hapsi

5 TARAFTARA EV HAPSİ

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde sarı poşetler sallayarak Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulundukları gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Tehdit veya hakaret içeren tezahürat' suçlamasıyla gözaltına alınan 5 Kocaelispor taraftarı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,