5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Valisi Soytürk\'ü ziyaret etti

5. Kolordu Komutanlığına atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden 5. Kolordu Komutanı Ala, Vali Soytürk tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ala, ardından Soytürk ile bir süre görüştü.

Vali Soytürk, Tümgeneral Ala'ya ziyaret için teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.