5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde Barış Vurgusu - Son Dakika
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5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde Barış Vurgusu

Muğla'da düzenlenen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, barış ve sevgi mesajları vererek savaşların kazananı olmadığını dile getirdi. Festival, Ege'nin iki yakası arasında dostluk ve kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

13.10.2024 10:13  Güncelleme: 10:54
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(MUĞLA)- 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'ne katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Siyasetçiler barış yanlısı olursa dünya, barışı yaşar. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, kalbimizle seveceğiz. Biz birbirimizi sevdiğimizde sevgi iklimi hakim olacak" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nin açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanköy (Kos) Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bir insanı sevmekle başlayacak her şey"

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, dünyada devam eden savaşların hiçbir kazananı olmayacağını, sevgi ikliminin her yere hakim olması gerektiğini söyledi. Bu festivalle dostluk ateşini yerelden başlattıklarını belirten Aras, şunları kaydetti:

"2019 yılında başlattığımız bu güzel dostluk tüm gücüyle devam ediyor. Ege'nin iki yakasını birleştiren bu festival neden önemli? Şu an dünyanın birçok ülkesinde savaş var. Ukrayna'dan Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye savaşta kadınlar, çocuklar, yaşlılar ölüyor. Savaşın hiç kimseye en ufak bir faydası, kazananı yok. O yüzden biz sevgimizle ve aklımızla yerelde bu ilişkileri kurarak dostluk ateşini yaktık. Ülkeler kendi aralarında sorunlar yaşayabilir. Ama o ülkelerin insanları birbirini yakından tanırsa, birbirlerinden farkları olmadığını anlarsa barış filizleri yeşerir. Siyasetçiler barış yanlısı olursa dünya barışı yaşar. Her şey sevgiden, kardeşlikten geçiyor. Ne diyor Zülfü Livaneli; 'Bir insanı sevmekle başlayacak her şey' Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, kalbimizle seveceğiz. Ben tüm insanları seviyorum. Biz birbirimizi sevdiğimizde sevgi iklimi hakim olacak" diye konuştu.

" Ege Denizi, ortak gelecek bizleri birbirimize bağlıyor ve barış içinde beraber olmamız gerekiyor"

İstanköy (Kos) Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ta açılışta yaptığı konuşmada Muğla ve Kos'u Ege Denizi'nin, geleceğin birbirine bağladığını, barış içinde beraber olmaları gerektiğini söyledi ve İki Yaka Kültür Festivali'ndeki misafirperverlik için teşekkür etti.

Theodosis Nikitaras, "Bugün sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Çok renkli ekibimizi, Folklor, bando ve tarihimizi de beraber getirdik. Her ülkenin kendine özgü kültürü, değerleri var. Buradayız çünkü bizi Ege Denizi, ortak gelecek bağlıyor ve barış içinde beraber olmamız gerekiyor. Çünkü Türkler, Yunanlılar şimdi ve her zaman barış içinde yaşamak istiyor. Güzel yaşamak, barış içinde yaşamak istiyoruz ve bunu her zaman savunacağız. Kos'u ziyaret eden sizlere teşekkür ediyorum. Misafirperver bir adayız. Sizler de bizleri çok güzel ağırladınız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a, Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci'ye ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kulladı.

5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali açılış konuşmalarından sonra vatandaşlarla stantların gezilmesi ile devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde Barış Vurgusu - Son Dakika

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