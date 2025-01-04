5 Yaşındaki Çocuk Didim'de Bulundu - Son Dakika
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5 Yaşındaki Çocuk Didim'de Bulundu

5 Yaşındaki Çocuk Didim\'de Bulundu

Didim'de kaybolan 5 yaşındaki E.G, jandarma tarafından zeytinlik alanda sağ olarak bulundu.

04.01.2025 14:16
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akköy Mahallesi'nde 5 yaşındaki E.G'nin kaybolduğunu düşünen yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğu evden 3 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda buldu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5 Yaşındaki Çocuk Didim'de Bulundu - Son Dakika

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