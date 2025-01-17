500 Yıllık 1001 Hatim Geleneği Erzurum\'da İcraa Edildi

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500 yıllık 1001 Hatim geleneğinin duası gerçekleştirildi

Erzurum'da bir ayda 76 bin 353 hatim okundu

ERZURUM - Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba'nın başlattığı 500 yıldır kesintisiz devam eden '1001 Hatim' geleneği çerçevesinde Ulu Camii'nde cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde 13 Aralık 2023'da başlayan 1001 Hatmin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. 13 Aralık'ta başlayan program kapsamında okunan 76 bin 353 hatmin duası; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Gümüşhane Müftüsü Hüseyin Gün, Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kars Müftüsü Yavuz Yıldız, Ayasofya Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Hafız Mustafa Kızılcaoğlu, İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe müftüleri ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.

Bu yıl Erzurum'da okunan 76 bin 353 hatmin duası için Ulu Cami'de adeta mahşer kalabalığı yaşandı. Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın duasına binlerce el ve yürek hep birlikte "amin" diyerek katıldı. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Duanın sonlarına doğru duygu dolu anlar yaşandı. Hanımlar için de yarın Ulu Camii'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında 1001 Hatim Duası için bir program yapılacak.