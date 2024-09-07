51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Köfn Konseriyle Son Buldu - Son Dakika
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51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Köfn Konseriyle Son Buldu

51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Köfn Konseriyle Son Buldu

Bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, 'Köfn' grubunun konseriyle sona erdi. Köfn grubu, Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında konser verdi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Köfn, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

07.09.2024 11:05  Güncelleme: 11:37
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(MERSİN)- Bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, 'Köfn' grubunun konseriyle sona erdi.

Köfn grubu, Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında konser verdi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Köfn, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

"Festivalimizin son gününde Köfn sahne aldı"

Belediye olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Her daim halkımızın hizmetindeyiz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerimiz aralıksız devam edecek. 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimizi coşkuyla kutladık. Son gününde ise Köfn grubu sahne aldı" dedi.

"Bu akşam çok güzelsin Silifke"

Köfn, "51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz kutlu olsun. Bu güzel Silifke akşamında bizleri sizlerle bir araya getiren Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gruba konser sonrası Kaymakam Abdullah Aslaner tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Köfn Konseriyle Son Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Köfn Konseriyle Son Buldu - Son Dakika
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