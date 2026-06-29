52 Rafting Misafiri Taburcu Oldu - Son Dakika
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52 Rafting Misafiri Taburcu Oldu

52 Rafting Misafiri Taburcu Oldu
29.06.2026 12:34
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Beşkonak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 52 kişi taburcu edildi.

TABURCU OLDULAR

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, rafting sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Beşkonak Turizm Merkezi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanemize başvuran 52 misafirimiz, acil servisimizde gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerin ardından sağlıklarına kavuşarak şifa ile taburcu olmuştur. Hastalarımızın durumunu yakından takip etmeye devam ediyor, kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu büyüklükte bir olayı sorunsuz başarıyla atlatan acil nöbetçi ekibine teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Manavgat, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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