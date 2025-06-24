53. İstanbul Müzik Festivali Finale Hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Slovak Filarmoni Korosu'nun "Rossini Gecesi" ile bitecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Carlo Tenan yönetimindeki orkestra ile ödüllü koro, 26 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde, Rossini'nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı, klasik müzik repertuvarının başyapıtları arasında yer alan "Petite Messe Solennelle" seslendirilecek.

Soprano Claudia Pavone, Gürcü mezzosoprano Tamar Ugrekhelidze, Arjantinli Juan Francisco Gatell ve Nahuel di Pierro, Slovak Filarmoni Korosu'na eşlik edecek.

Konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, İstanbul Müzik Festivali konserlerini ücretsiz takip edebiliyor.

Konserin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden satın alınabiliyor.