540 Milyon Lira Değerinde 50 Lüks Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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540 Milyon Lira Değerinde 50 Lüks Araç Ele Geçirildi

540 Milyon Lira Değerinde 50 Lüks Araç Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, 11 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarla, usulsüz bir şekilde ülkeye getirilen 50 lüks araca el koydu. Araçların değeri yaklaşık 540 milyon lira olarak belirlendi.

02.01.2025 15:15  Güncelleme: 15:18
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TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, ithalat rejimi suistimal edilerek ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon lira değerinde 50 lüks araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller sonucunda, şüpheli görülen kişi ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek, detaylı bir inceleme başlatıldı. Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların ülkede bırakıldığı, ilgili kişilerin ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Bu doğrultuda, 11 farklı ilde geçici ithalat rejimini suistimal etmek suretiyle ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon Türk lirası değerinde toplam 50 lüks araç ele geçirildi. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Haber: Gizem ÇORLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Olaylar, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 540 Milyon Lira Değerinde 50 Lüks Araç Ele Geçirildi - Son Dakika

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