555. Yıl İnteraktif Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

555. Yıl İnteraktif Müzesi Açıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, 555. Yıl İnteraktif Müzesi'nin köklü medeniyet birikimini geleceğe taşıdığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 555. Yıl İnteraktif Müzesi'ne ilişkin, "Fethin açtığı ufuktan 1471'de başlayan bilim ve eğitim mirasına, oradan bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan bu özel çalışma, köklü bir medeniyet birikimini çağın imkanlarıyla geleceğe taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Ayasofya Medresesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin "555 Yıllık Bilim ve Eğitim Yolculuğu" temasıyla hazırladığı 555. Yıl İnteraktif Müzesi'ni ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Fethin açtığı ufuktan 1471'de başlayan bilim ve eğitim mirasına, oradan bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan bu özel çalışma, köklü bir medeniyet birikimini çağın imkanlarıyla geleceğe taşıyor. Bu anlamlı çalışmayı bizlere anlatan Prof. Dr. Turan Gökçe ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'a emekleri ve kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum. Geçmişten aldığımız güçle kültür, bilim ve eğitim mirasımızı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."

1453'ten 2453'e uzanan bir yolculuk

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müze, fethin izlerinden Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 1471 yılında başlayan bilim ve eğitim mirasına, Ayasofya Medresesi'nin ilim atmosferinden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin bugününe ve geleceğe dair vizyonuna uzanan bir deneyim sunuyor.

Muhayyile ile gerçekliğin zıtlığından, medrese avlularının yankılarından ve Ayasofya'nın maneviyatından beslenen müze, 1453'ün fethinden 1471'de başlayan eğitim geleneğine, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 2010'daki kuruluşundan 2026'nın dijital dünyasına ve 2453'ün gelecek vizyonuna uzanan bir yolculuk ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 555. Yıl İnteraktif Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı!
Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:36
Fenerbahçe’de Talisca şoku Samsunspor maçında yok
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:48
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 17:08:41. #7.13#
SON DAKİKA: 555. Yıl İnteraktif Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement