56 İlde Tefecilere Yönelik Kuyu-46 Operasyonunda 166 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen 'Kuyu-46' operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 'Kuyu-46' operasyonları düzenlendiğini açıkladı. 166 şüphelinin yakalandığını, 20 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, ayrıca sahte plaka basılan bir atölyenin deşifre edildiğini aktardı. Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; 'Tefecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Parada sahtecilik', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" dedi.