56 Şüpheli Yakalandı

56 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 72 kişiden 56'sı yakalandı. 27 Mart 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında 56'sı Antalya'da, 3'ü Afyonkarahisar'da, 7'si Aksaray'da, 2'si Kırşehir'de, 1'i Batman'da, 1'i Eskişehir'de, 1'i Kahramanmaraş'ta ve 1'i Van'da bulunan toplam 72 şüpheliye yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 4 dizüstü bilgisayar, 8 harici disk, 74 cep telefonu, 16 flash bellek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,