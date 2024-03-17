"57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi Gelibolu\'ya geldi

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen ve Tekirdağ'dan yola çıkan "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi, 5. günün sonunda Gelibolu'ya ulaştı.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak ve 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere Tekirdağ'dan yola çıkan, gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla Gelibolu'ya giriş yaptı.
Komite Başkanı Hikmet Selim Yılmaz önderliğindeki ekip, Gelibolu'da alkışlarla karşılandı.
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yürüyüşün sona erdiği ilçe merkezindeki Atatürk büstü önünde katılımcılara çiçek takdim etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Komite Başkanı Yılmaz, büyük bir heyecan ve coşku içinde olduğunu,Tekirdağ'dan çıktıklarında, Keşan'a girdiklerinde ve Gelibolu'ya ulaştıklarında bu heyecanı daha fazla hissettiklerini dile getirdi.
Gelibolu'ya girişlerinin başka bir anlamı daha olduğunu belirten Yılmaz, "Biz 5 gün boyunca araçlara binmeden yürüyen bir ekibiz. Bedenler yoruluyor, tükeniyor ama yürekler hissettikçe, beyin gerçek anlamda bilgiyi aldıkça yol yürümenin bizim için yorgunluğu yok. Bu sene 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz." dedi.
Başkan Özacar da tarihi öğrendikçe, o günlerden bugünlere kolay gelinmediğinin anlaşıldığını ifade ederek, "Ancak elde ettiğimiz bu zaferin vardığı sonucu bizler özümseyebilmiş miyiz? O biraz düşündürücü galiba. Bize vatan olarak emanet edilen bu ülkeyi daha çok korumalıyız. Bir vatan kolay kurulmuyor. Kurtarılmış topraklarda vatan yaratmak, onu korumak kolay değil ama bundan sonraki nesiller bu ülkeyi korumaya ant içtiler." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yılmaz, Başkan Özcar'a üzerinde kurşun bulunan bir plaket takdim etti.
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