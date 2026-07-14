57 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika
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57 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

57 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
14.07.2026 14:30
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İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 26 ilde düzenlenen operasyonda 57 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 26 ilde 'göçmen kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlarda 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi. Açıklamada, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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