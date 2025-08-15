6,1'lik Depremde Hasar Tespiti Yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,1'lik depremden etkilenen illerde yapılan hasar tespit çalışmalarında 675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo toplam 831 bağımsız bölümün yıkık veya hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasar tespit ekiplerimiz 6,1'lik depremden etkilenen illerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar; 129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi. 675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız" ifadesini kullandı.