Beşiktaş'ta 6 Haziran'da Nikah Rekoru

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi, çiftlerin rakamsal uyumu dolayısıyla yoğun ilgi gösterdiği 6 Haziran 2026 tarihinde tarihi bir rekora imza attı. Anlamlı ve akılda kalıcı olması nedeniyle tercih edilen bu özel tarihte, gün boyunca toplam 67 çift dünya evine girdi.

Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi, çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği 6 Haziran 2026 tarihinde tarihi bir rekora imza attı. Aylar öncesinde alınan randevular nedeniyle evlendirme dairesinde gün boyu yoğunluk yaşandı.

Nikahların yanı sıra oteller ve çeşitli organizasyon mekanlarında kıyılan nikahlarla birlikte toplam 67 çift hayatlarını birleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir tempoda çalışan ekipler, tüm nikah işlemlerini titizlikle ve eksiksiz şekilde tamamladı.

Hayatlarını birleştirmek için 6 Haziran 2026 tarihini tercih eden çiftler ve yakınları, bu anlamlı günü unutulmaz anılarla taçlandırırken, Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi de bugüne kadar gerçekleşen en yoğun günlerden birini yaşadı.

Yetkililer, evlilik yolunda ilk adımlarını atan tüm çiftleri tebrik ederek, kendilerine sevgi, saygı ve mutluluk dolu bir ömür diledi. Ayrıca yoğun ve özel günde özveriyle görev yapan tüm çalışanlara ve sürece katkı sunan paydaşlara teşekkür edildi.