6. Milli Teknoloji Zirvesi 'Dijital Sağlık ve Yapay Zeka' ile Gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Biruni Üniversitesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 6. Milli Teknoloji Zirvesi, 'Dijital Sağlık ve Yapay Zeka' temasıyla Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programda sağlıkta yapay zeka, dijital sağlık altyapısı, biyomedikal tasarım ve yerli sağlık girişimleri ele alındı.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, açılış konuşmasında dünyanın sürekli değişim ve gelişim içinde olduğunu belirterek gençlere üretim ve proje odaklı bakış açısı çağrısında bulundu. Eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını vurgulayan Yüksel, 'Proje yapmadan diploma almak çarpan sıfırdır' dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, yapay zekayı sağlık hizmetlerinde daha hızlı ve doğru sonuçlar elde etmek için kullandıklarını, 160'tan fazla dijital uygulamanın aktif olarak geliştirildiğini kaydetti. Ulusal Mamografi Tarama Projesi'nde yapay zekanın riskli hastaları önceliklendirerek hızlı teşhise katkı sağladığını belirtti.

T3 Vakfı İstanbul Koordinatörü Erkut Kalkavan, zirvenin üniversite gençliğini teknoloji üretimi etrafında bir araya getirdiğini ifade ederek, gençlerin sadece tüketen değil, üreten bireyler olması gerektiğini vurguladı.

Panelde, Dr. Özgür Sezer dijital sağlık altyapısı ve sağlık verisi yönetimini, Doç. Dr. Leyla Türker Şener biyomedikal tasarım ve üç boyutlu tıbbi teknolojileri, Sezgin Erzan ise sağlık girişimlerinin gelişimi ve ticarileşme süreçlerini anlattı. Zirve, soru-cevap bölümüyle sona erdi.