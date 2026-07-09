6 Milyon Liralık Mücevher Hırsızı Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde 6 milyon lira değerinde mücevher çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden arabalı vapurla önce Mersin'e, ardından Samsun'a gelen bir kadının aracından 6 milyon lira değerinde mücevher çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Mersin'den Samsun'a kadar aracın durduğu dinlenme tesisleri ile Canik ilçesinde yer alan güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları inceledi.

Yaklaşık 1 haftalık incelemenin ardından bir kargo firmasında çalışan E.D. (34) şüpheli olarak tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, zanlının adresinde yaptıkları aramada çalınan mücevherleri de ele geçirdi.