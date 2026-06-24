6 Nisan 1920: Günlük Haber Ajansı Bülteni - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Günlük Haber Ajansı Bülteni

24.06.2026 09:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM grup toplantısına katılacak; TBMM Başkanı Kurtulmuş Bakü'de temaslarda bulunacak. Ekonomide Ticaret Bakanı Bolat tekstil toplantısı yapacak, TÜİK güven endekslerini açıklayacak. Sporda A Milli Erkek Voleybol Takımı VNL'de Çin ile karşılaşacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katılacak.

(Ankara/12.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüşecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" kapanışı ve sertifika törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'na katılacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Yeni Yol Partisinin Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/14.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, B Grubu'nda İsviçre-Kanada ile Bosna Hersek-Katar maçlarıyla devam edilecek.

(Vancouver/Seattle/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Polonya'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında Çin ile karşılaşacak.

(Gliwice/14.00)

3- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı, RAMS Park'ta yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Yargı, Spor, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Günlük Haber Ajansı Bülteni - Son Dakika

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