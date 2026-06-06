6 Yaşındaki Görme Engelli Müzik Tutkunu Nil, Bakanı Ziyaret Etti

ANKARA Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'na yerleşebilmek için başvuru yapan müzik tutkunu görme engelli 6 yaşındaki Nil Korkmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara'da yaşayan Nil Korkmaz, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ailesinin desteğiyle bağlama, piyano, cura, org, bendir, darbuka, ukulele gibi çok sayıda enstrümanı çalmayı öğrenen Nil Korkmaz, söylediği türkülerle de dikkat çekti. Halk ozanı Aşık Veysel'e büyük sevgi besleyen Nil Korkmaz'ın müzikteki yeteneğini eğitimle geliştirmesini isteyen ailesi, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'na başvuru yaptı. Kamuoyunda yer alan haberler sonrası Bakan Tekin, müzik kulağı ve sesiyle beğeni toplayan görme engelli Nil Korkmaz'ı makamında ağırladı. Kabule Nil'in anneannesi Şerife Soyer, annesi Tuğçe Soyer ve ablası Naz Korkmaz da katıldı.

İLKOKULDAN LİSEYE MÜZİK EĞİTİMİ

Nil'i kucaklayan Bakan Tekin, güzel enstrüman çaldığı için tebrik etti. Sanatçı olmayı düşündüğünü söyleyen Nil Korkmazx, enstrüman çalmayı kendi başına öğrendiğini anlattı. Bakan Tekin, "Müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokuldan itibaren eğitim aldıkları bir okul açtık. Müzik ilkokulu, ortaokulu, lisesi. Orada bütün öğretmenler sana hem temel dersleri hem de enstrüman çalmayı öğretecek. Hepsini öğreneceksin" dedi Nil Korkmaz, ziyarette Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü sazıyla çalıp seslendirdi. Bakan Tekin, enerjisiyle kabulde bulunanlara renkli anlar yaşatan Nil'in isteğini kırmayarak türküye eşlik etti.

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