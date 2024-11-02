6 Yaşındaki Şirin'in Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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6 Yaşındaki Şirin'in Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

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Şişli'de kaybolan Şirin Elmas Hanilçi, mezarlıkta bulundu. Katil zanlısı, itiraf etti.

02.11.2024 13:46
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Şişli'de kaybolan ve cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısı, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolmuş, acılı anne televizde bir programında, evladının bulunması için çağrıda bulunmuştu. Son olarak mahalledeki bir bakkalda görünen küçük Şirin'den bir daha haber alınamamıştı. Şirin'in öldürülmüş olduğuna ilişkin  haber gece yarısı geldi.  Emniyet ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu küçük kızın 45-50 yaşlarında bir şahısla birlikte Feriköy Mezarlığı'nın çevresinde görüldüğü belirlendi. Görüntüler üzerinden kimliği de belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Kağıt toplayısı olduğu belirlenen şüpheli sorgusunda cinayeti itiraf etti. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şüphelinin cinayeti neden işlediği henüz bilinmiyor.

Şüpheli, Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Boğularak öldürülmüş

Olaya ilişkin emniyetten paylaşılan bilgi notuna göre, olay 31.10.2024 günü saat: 16.00 sıralarında Feriköy Mezarlığı içerisinde meydana geldii. Olayda; 6 yaşındaki Şirin, emniyette bir suç kaydı bulunan M. Ö. (49) isimli kağıt toplayıcısı tarafından boğularak öldürüldü. Konuya ilişkin emniyet açıklaması şöyle:

"Çalışmaların devamında, şüpheli M. Ö.isimli şahıs Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz Şişli ilçesinde yakalanmış, yapılan görüşmede; çocuğu mezarlık içerisinde boğarak öldürdüğünü beyan etmiş, ceset şüpheli şahsın göstermiş olduğu yerde bulunmuş olup; konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Feriköy Mezarlığı, Politika, 3-sayfa, Feriköy, Güncel, Şişli, Son Dakika

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