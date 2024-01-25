60 Yaşından Sonra Okuma Yazma Öğrenen Kadın

Hayallerinin peşinden giderek 60 yaşından sonra okuma yazma öğrendi

KİLİS - Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula gidemeyen 66 yaşındaki Hüsne Erdoğan, okuma yazmayı öğrenmek için gösterdiği gayretle Kilisli okuma yazma bilmeyen kadınlara örnek oldu. Oğlunu depremde kaybeden depremzede kadın, Kilis'te başvuru yaptığı kursta hem depremin acı hatıralarını silmeye çalışıyor hem de ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir bölümü yıkılan evinin enkazından çıkartılan 66 yaşındaki Hüsne Erdoğan, Kilis'e taşındıktan sonra okuryazar oldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ailesiyle yaşayan 10 torun sahibi Hüsne Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerde evlerinin yıkılan bölümünün altında kaldı. Oğlunu trafik kazasında kaybeden depremzede kadın, kursta hem depremin acı hatıralarını silmeye çalışıyor hem de ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

66 yaşındaki Erdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun acısını ve deprem felaketinin etkisinden kurtulmanın çok zor olduğunu belirterek, okuryazar olduktan sonra yeni bir hayata başladığını söyledi.

"Çocuk yaşta evlendirdikleri için okula gidemedim"

Hüsne Erdoğan, "Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde oturuyordum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerimiz yıkıldı. Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Delifakı Karadut kırsal Mahallesine taşındık. Okuma yazma kursu açıldı ve bende bu kursa başvuru yaptım. Okumak istiyorum, çocukluk yaşımda babamların okula gönderme imkanları yoktu. Oradan oraya taşındık ve çocuk yaşta evlendirdikleri için okula gidemedim. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gece kursları açıldı, bir süre gece kurslarına gittim. O süreçte de oğlum trafik kazasında vefat edince kursa devam edemedim. Bu yıl burada kursa geldim, çok şükür İsmimi yazmayı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaramı öğrendim. Benim ve çocuklarımın telefon numaralarını öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

"Hastanelere gittiğimde levhaları okuyamıyorum"

Hastaneye gittiğinde yazıları okuyamadığı için zorluk çektiğine söyleyen Erdoğan, "Hastanelere ya da herhangi bir sağlık kurumuna gittiğimde levhaları okuyamıyorum. Okumak çok güzel bir şey herhangi bir kelimeyi bildikten sonra güzel ama gözün kör tek başına gitmişsin bir şey bilmiyorsun ve mecburum çünkü okuma isteğim var. Ben bakkal işletiyorum ve bilmediğim için bazen gelen çocuklara fazla para üstü kimi zamanda eksik para veriyorum. Sayıları öğrenmek için okumak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Benim yaşıtlarım ve arkadaşlarım da gelip okuma yazmayı öğrensinler"

Okumanın önemine değinen Hüsne Erdoğan, "Okumak kadar güzel bir şey yoktur. Her şeyden önemlisi gözünün önünü görüyorsun. Benim yaşıtlarım ve arkadaşlarım da gelip okuma yazmayı öğrensinler. Gelinim falan yanımda olmadığından dolayı bilmediklerimi gelip hemen hocama soruyorum. Bildiklerimi de hocamlar yapıyorum. Harfleri bazen şaşırıyorum, okuldan çıkan öğrenci çocuklar bakkala geliyorlar ve bende harfleri, yazıları ve sayıları onlara soruyorum" diye konuştu.