60 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada hakkında dolandırıcılık? suçlarından 8 aranma kaydı ve 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.H.A. (26) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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