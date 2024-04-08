600 kişi borçtan kurtuldu: 186 bin liralık veresiye defteri 50 bin liraya kapatıldı - Son Dakika
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600 kişi borçtan kurtuldu: 186 bin liralık veresiye defteri 50 bin liraya kapatıldı

Bolu'da bir fırının veresiye defteri, 5 hayırseverin desteği ve iş yeri sahibinin iyiliğiyle 50 bin TL'ye satın alınarak 186 bin liralık borç kapatıldı. Bu sayede yaklaşık 600 vatandaş borçtan kurtuldu. İş yeri sahibi ve hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti.

08.04.2024 19:56
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600 kişi borçtan kurtuldu: 186 bin liralık veresiye defteri 50 bin liraya kapatıldı

BOLU - Bolu'da fırının yaklaşık 186 bin lira değerindeki veresiye defteri, 5 hayırseverin desteği ve iş yeri sahibinin iyiliğiyle 50 bin TL'ye satın alındı. 6-7 yıllık veresiye defterinin kapatılmasıyla yaklaşık 600 vatandaş borçtan kurtuldu.

Sağlık Mahallesinde faaliyet gösteren bir fırın dükkanında bulunan 6-7 yıllık veresiye defterini gören hayırsever Mahmut Alan, iş yeri sahibi Şeref Yüksel ile görüştü. İş yeri sahibinden defterin tamamının hesaplamasını isteyen Mahmut Alan, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen 5 esnafa da aracı oldu. Fırın dükkanının sahibi Şeref Yüksel ile görüşen Alan, defterdeki borcun kapatılacağını ifade etti. İş yeri sahibi Şeref Yüksel ve hayırsever Mahmut Alan'ın yaptığı görüşmenin ardından 186 bin liralık veresiye defteri 50 bin liraya kapatıldı.

"Çam sakızı çoban armağanı bizim de bir katkımız olsun istedik"

Ramazan ayında hayır yapmak isteyen esnafı geri çevirmediğini ve sadece 50 bin lira karşılığında 186 bin liralık borcu kapattığını söyleyen Şeref Yüksel, "Veresiye defteri 6-7 yıllık. Toplam 186 bin lira borç var. Borçları hesaplamak 5-6 saat sürdü. Allah razı olsun Mahmut abim aracı oldu. Çam sakızı çoban armağanı bizim de bir katkımız olsun istedik. Komple veresiye defterini devredeceğiz. Borçlulara hakkımızı helal ediyoruz. Alacak verecek yok. Yine ihtiyacı olana veresiye vermeye devam edeceğiz. Biz burada ekmek satıyoruz. Vatandaşın temel gıdası ekmek. Ekonomik durumlardan dolayı veresiye veriyoruz" dedi.

"İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturuyoruz"

Yaklaşık 9 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattıklarına dikkat çeken Mahmut Alan, "Bolu'da hiçbir vatandaşımızı deşifre etmeden, mahcup etmeden yardımlara aracılık ediyoruz. Bugüne kadar 9 milyon liraya yakın yardım toplandı. Bu Ramazan da da vatandaşlarımız 600 bin TL'lik yardımda bulundu. Biz bu yardımları yaparken kesinlikle para toplamıyoruz. Para da araya girmiyoruz. Bu çok önemli. İhtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz ve onları direkt yardım edecek kişilerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

"5 esnafımızdan 50 bin lira topladık"

Şeref Yüksel ile sohbet ettiği sırada veresiye defterini öğrendiğini anlatan Alan, "Defteri görünce 'Ne kadar borç çıkar?' dedim. Borçları toplamamız 5-6 saat sürdü ve yaklaşık 186 bin liralık borç çıktı. 'Bu defteri kaça satarsın?' dedim. Kendisi de 'Gönlünden ne koparsa' dedi. Bizde 5 esnafımızdan 50 bin lira topladık. Sağ olsun Şeref abi de kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"500-600 kişi borçtan kurtuldu"

Mahmut Alan, Şeref Yüksel'in cebinde parası olmayan kimseyi geri çevirmediğine de dikkat çekerek, "İyiliğinin karşılığını aldı. Yaklaşık 500-600 kişi borçtan kurtuldu. Çok güzel bir örnek oldu. İsim vermeden, kimseyi de üzmeden bu yardımları yapmak lazım. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bolu, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 600 kişi borçtan kurtuldu: 186 bin liralık veresiye defteri 50 bin liraya kapatıldı - Son Dakika

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