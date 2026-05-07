61 yıl sonra şehit onbaşının cenazesi memleketine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

61 yıl sonra şehit onbaşının cenazesi memleketine döndü

07.05.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IĞDIR'da 1965 yılında vatani görevini yaparken şehit olan ve bulunduğu kentte defnedilen onbaşı Duran Öztürk'ün cenazesi, 61 yıl sonra getirildiği memleketi Tokat'ta askeri törenle toprağa verildi.

IĞDIR'da 1965 yılında vatani görevini yaparken şehit olan ve bulunduğu kentte defnedilen onbaşı Duran Öztürk'ün cenazesi, 61 yıl sonra getirildiği memleketi Tokat'ta askeri törenle toprağa verildi.

Iğdır'da 1965 yılında askerlik yaparken meydana gelen fırtınada, üzerine yemekhane borusunun düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Onbaşı Duran Öztürk'ün cenazesi, dönemin maddi imkansızlıkları nedeniyle memleketi Tokat'a nakledilemeyip Iğdır'da toprağa verildi. Geçen süreçte mezarın kime ait olduğu unutulsa da bir silah arkadaşının dikkati ve mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek'in araştırmalarıyla kabrin şehit Duran Öztürk'e ait olduğu belirlendi. 2021 yılında yerel basın aracılığıyla babasının mezarının bulunduğunu öğrenen Halit Öztürk'ün başvurusuyla yasal süreç tamamlandı. Iğdır Asri Mezarlığı'ndaki kabri dualarla açılan şehit onbaşının cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabuta konulup kara yoluyla memleketi Tokat'a getirildi.

DUALARLA UĞURLANDI

Şehit Onbaşı Duran Öztürk için Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyü mezarlığında askeri tören düzenlendi. Tören kıtası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığına getirildi. Buradaki törene Tokat Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Yardımcısı Fuat İşeri, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, askeri yetkililer, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Onbaşı Duran Öztürk, Yazıbaşı Köyü Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Törenin sonunda şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı, Vali Yardımsıcı Kökçü tarafından şehidin oğlu Halit Öztürk'e teslim edildi. Ayrıca Iğıdır'daki mezar taşı ise Tokat'taki mezarının başına konuldu.

Şehidin oğlu Halit Öztürk, "61 yıl sonra hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Sayın Valimiz ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 61 yıl sonra şehit onbaşının cenazesi memleketine döndü - Son Dakika

Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ile görüştü Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Galatasaray’da Osimhen’in parası çıktı Galatasaray'da Osimhen'in parası çıktı
Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı 35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
14:35
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 15:14:08. #7.13#
SON DAKİKA: 61 yıl sonra şehit onbaşının cenazesi memleketine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.