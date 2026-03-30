62. Kütüphaneler Haftası Başladı

Çorum'da 62. Kütüphaneler Haftası kutlamaları, "İyileştiren Kütüphane" teması ile başladı.

Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin zamanda geçmiş ile geleceği buluşturan, bireyin kendini geliştirdiği, düşüncenin derinleştiği ve medeniyetin inşa edildiği ilim yuvaları olduğunu söyledi.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin, bilgiye verdiği değerle ve kütüphanelere gösterdiği özenle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Nayman, "Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmış, dijitalleşme ile birlikte kütüphaneler de kendilerini yenileyerek çağın gereksinimlerine uyum sağlamıştır. Ancak şunu unutmamalıyız ki bilginin hızla yayılması kadar, doğru bilgiye ulaşmak ve onu anlamlandırmak da büyük önem taşımaktadır. İşte bu noktada kütüphanelerimiz, güvenilir bilginin adresi olmaya devam etmektedir." dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da bilgisayar ya da cep telefonlarından ziyade asıl bilginin kütüphanelerde olduğunu ifade etti.

Kitapların birer hazine olduğunu vurgulayan Tahtasız, "Mustafa Kemal Atatürk cephelerde dahi kitap okumuş ve kitap yazmıştır. Bu anlamda benim size verebileceğim en önemli öğütlerden biri, başucu kitaplarınızdan birinin Kur'an-ı Kerim, diğerinin ise Nutuk olmasıdır. Allah'ın ilk emri 'Oku' dur. Bizler de bu yüzden okumalıyız." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter de belediye olarak vatandaşların bilgiye erişimini artırarak kentin entelektüel sermayesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise insanlık tarihi boyunca bilginin en büyük güç ve en kıymetli miras olduğunu belirtti.

Mirasın korunması, aktarılması ve geliştirilmesinin kütüphaneler sayesinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bektaş, şöyle devam etti:

"İlk çağlardan günümüze uzanan bu yolculukta kütüphaneler yalnızca kitapların saklandığı yerler değil, aynı zamanda medeniyetlerin hafızası olmuştur. Anadolu'nun kadim toprakları, bu anlamda son derece zengin bir geçmişe sahiptir. Bugün Hattuşa'da ortaya çıkarılan tablet arşivleri, binlerce yıl öncesinde dahi sistemli bir bilgi birikiminin varlığını gözler önüne sermektedir. Hititler döneminde kil tabletler üzerine yazılan metinler ile devlet yönetiminden hukuka pek çok konu kayıt altına alınmış ve özel mekanlarda muhafaza edilmiştir."

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aziz Durak ise insanların artık bilgiye hiç olmadığı kadar kolay ulaştığına işaret ederek, "Ancak düşünmeye ve anlamaya da hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Hızla akan dijital dünyada dikkatler dağılıp bilgi çoğalırken anlamın giderek azaldığını görüyoruz. İşte bu noktada kütüphaneler sadece bilgi sunan değil, aynı zamanda zihni ve düşünceyi iyileştiren mekanlar olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphane görevlileri Furkan Semerci "İyileştiren Kütüphane", Sevcan Yağ da "Kitap Reçete Eden Kütüphaneciler: Halk Kütüphanelerinde Bibliyoterapi Temelli Kitap Kulübü Uygulaması" konulu sunum yaptı.

Kütüphaneyi aktif kullanan okuyuculara ödüllerin verildiği etkinlikte, Tokat baskılı çanta yapma etkinliği düzenlendi.

Kütüphaneler Haftası kutlamaları, çeşitli etkinlik ve seminerlerle 3 Nisan'a kadar devam edecek.