62. Uluslararası Troya Festivali Afiş Tasarım Yarışması Başladı - Son Dakika
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62. Uluslararası Troya Festivali Afiş Tasarım Yarışması Başladı

Çanakkale'de 9-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 62. Uluslararası Troya Festivali'nin afişini belirleyecek yarışma için başvurular alınmaya başlandı. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş katılımcılara açık olup, son başvuru tarihi 23 Mayıs 2025'tir.

14.02.2025 17:32  Güncelleme: 18:13
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(ÇANAKKALE) - Çanakkale'de 9-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 62. Uluslararası Troya Festivali'nin duyurularında kullanılacak afişi belirleyecek Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması için başvurular başladı.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı iş birliği ile düzenlenecek 62. Uluslararası Troya Festivali'nin duyurularında kullanılacak afişi belirlemek için yarışma düzenleniyor. Dijital başvuru yöntemiyle gerçekleşecek ve ulusal/uluslararası alanda 18 yaşını doldurmuş tüm katılımcılara açık olan yarışmaya son başvuru tarihi, 23 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Başvurular; yarışmaya yurt içinden afiş gönderecek katılımcılar için aşağıda bulunan başvuru adresi üzerinden, yurt dışından afiş gönderecek katılımcılar için ise 'kardeskent@canakkale.bel.tr' adresine "Yarışma Katılım Formu" ve eserin gönderilmesiyle gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinci seçilen tasarım 25 bin TL, mansiyon için seçilen iki tasarım ise 7 bin 500 TL para ödülü alacak. Sergilenmeye değer görülen afişler, 62. Uluslararası Troya Festivali kapsamında 9 ile 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında beğeniye sunulacak. Yarışmanın ödül töreni ise 10 Ağustos 2025 tarihinde festival resmi açılış töreninde gerçekleşecek.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için 444 17 17 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden Kültür İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek veya 'https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1140-tum-haberler/9378-62-uluslararasi-troya-festivali-afis-tasarim-ve-uygulama-yarismasi-icin-basvurular-basladi' bağlantısına erişebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 62. Uluslararası Troya Festivali Afiş Tasarım Yarışması Başladı - Son Dakika

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