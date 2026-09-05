62 Yıldır Aynı Yöntemle Tandır Kebabı Yapan Şükrü Alakoç, 2019'da Yılın Ahisi Seçilmişti - Son Dakika
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62 Yıldır Aynı Yöntemle Tandır Kebabı Yapan Şükrü Alakoç, 2019'da Yılın Ahisi Seçilmişti

62 Yıldır Aynı Yöntemle Tandır Kebabı Yapan Şükrü Alakoç, 2019\'da Yılın Ahisi Seçilmişti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 62 yıldır tandır kebabı geleneğini yaşatan Şükrü Alakoç, 2019'da 'Yılın Ahisi' seçildi. 73 yaşındaki usta, odun ateşinde kuzu etinden hazırladığı kebabı yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilere servis ediyor.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 2019 yılında 'Yılın Ahisi' seçilen Şükrü Alakoç (73), 62 yıldır aynı yöntemle tandır kebabı geleneğini aslına uygun şekilde yaşatıyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan Şükrü Alakoç, küçük yaşlarda ilçe merkezinde Yozgat mutfağına özgü tandır kebabı yapan bir dükkanda işe başladı. Bir süre memleketinde ustalık yapan Alakoç ardından da Kayseri'ye yerleşti. 1993 yılında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir işletme açan Şükrü Alakoç, tandır kebabı geleneğini aslına uygun şekilde devam ettiriyor. 2019 yılında Kayseri'de 'Yılın Ahisi' seçilen Alakoç, kent protokolü başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişiye odun ateşinde kuzu etinden hazırladığı tandır kebabını servis ediyor.

İşini çok sevdiğini söyleyen Şükrü Alakoç, "62 senedir bu işi yapıyorum. 33 yıldır da Kayseri'de bu işe gönül verdim. Yozgat'ın meşhur tandır kebabını yapıyorum. Avanoslular testisini, biz de kebabını yapıyoruz. Tandır kebabını da burada orijinal şekilde yapıyorum. Çorum'da da yapılır. İlkokulda bu mesleğe başladım. Hala bu meslekteyim. İşimi de mesleğimi de Kayseri'yi de çok seviyorum. Lezzet sunuyoruz. Lezzeti sunmak sanattır, lezzeti tatmak ise bir zevktir" dedi.

'İLKOKULDAN BU YANA BU İŞİN İÇİNDEYİM'

Çocuk yaşta bu işe başladığını anlatan Alakoç, "Ben yaylada büyüyen bir çocuktum. Hem ilkokulda öğrenim görürdüm hem de rahmetli ağabeyimle beraber bu mesleğe okula giderken başladım. İlkokul 5'inci sınıftan bu yana bu işin içindeyim. O günden beri devam ettiriyorum. Bugüne kadar ne kadar testi kebabı yaptığımı hatırlamıyorum. Evlere özel sipariş verenler bile oluyor. 6 saat önceden haber veriyorlar. Şehirler arası bile sipariş alıyorum. Balıkesir'in Bandırma ilçesine 440 kişilik sipariş aldım. Romanya ve KKTC'den siparişler aldım. Vatandaşlardan da güzel tepkiler alıyorum. Bir tek İzmir'e ürün göndermedim. Ona da üzülüyorum. Oradan da sipariş aldıktan sonra ülkemizin her yerinden sipariş almış olacağım" ifadelerini kullandı.

'ŞAŞIRIYORLAR'

Yıllar önce işletmesine gelen müşterileri ile yeniden karşılaştığında şaşırdıklarını da anlatan Şükrü Alakoç, "Yıllar sonra beni gördüklerinde 'maşallah' diyorlar. Avrupa'dan gelen gurbetçi müşterilerimiz çok şaşırıyor. Yozgat'tan dostlarım Kayseri'ye gelince benim hala bu işi yapmama şaşırıyor. 'Hala ayaktasın' diyorlar. Mesleğimi seviyorum. Kayseri'de testi kebabını ilk başlatan benim 1993 yılından beri testi kebabını Kayseri'de yaşatıyorum. Testi de tesadüfen kuru fasulye pişirmeye başlamıştım. O da çok sevildi. Kayseri'yi ve insanlarını çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 62 Yıldır Aynı Yöntemle Tandır Kebabı Yapan Şükrü Alakoç, 2019'da Yılın Ahisi Seçilmişti - Son Dakika

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