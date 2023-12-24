66 yaşındaki Raziye teyze, hastaneye gittiğinde tabelaları okumak için okuma yazma öğreniyor

BİNGÖL - Bingöl merkeze bağlı Güveçli köyünde yaşayan 66 yaşındaki Raziye teyze, tek başına hastaneye gittiğinde tabelaları okumak için, köyde açılan okuma yazma kursunda eğitim görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği açılan kurslarla devam ediyor. Bu çerçevede Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde hem merkez mahallelerde hem de köylerde kurslar açılıyor. Bu kurslardan biri de merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Güveçli köyünde açıldı. Önceden köy okulunda eğitim gören kadınlar, okulun yapılan deprem analizin ardından yıkılmasıyla köydeki konukevinde okuma yazma öğrenmeye devam ediyor. Hastaneye gittiğinde tabelaları okuyamayan 66 yaşındaki Raziye Ergünşah'da kursta okuma yazma öğrenmek için büyük çaba gösteriyor. 4 çocuğunun da desteğini arkasına alarak kursta eğitim alan Raziye teyze, 'okumanın yaşı yoktur' diyerek herkese örnek oluyor.

Okumayı ve yazmayı en çok neden istediğini anlatan Raziye teyze, "Okuma yazma bilmiyorum ve okumayı öğrenmek istiyorum. Ben tam olarak Türkçe bilmiyorum. Onun için bu okuma yazma kursuna geldim. Hocamız burada bize yardım ediyor. Allah ondan razı olsun. Hastaneye tek gitmek zorunda kaldığımda bilmiyorum. Hangi araba gidiyor bilmiyorum, randevu alıyorum ama levhada yazan doktor isimlerini okuma bilmediğim için bilmiyorum. Okuma yazma bilsem tek başıma gidebilirim artık. Bunun için okuma yazma öğrenmek istiyorum. Hocamız burada ve bana yardımcı oluyor, Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Bölgedeki kadınlara okuma yazma eğitimi veren kurs hocası Berivan Alınak, "13 öğrencim var okumak isteyen, yazmak isteyen ve zamanında okula gidemeyen. Okuma yazmayı sevenlerden biri de Raziye teyze. Raziye teyze ilk geldiği zaman neden okuma yazma öğrenmek istiyorsun dediğimde 'hastaneye gittiğimde, doktorun yanına gittiğimde hangi doktor olduğunu bilmiyorum ve o yüzden bunları öğrenmek istiyorum, kendimi ifade etmek istiyorum' dedi. Bunları söyledi ve çok da başarılı" dedi.