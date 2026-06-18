665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Geri Sayım Başladı

18.06.2026 12:49  Güncelleme: 13:29
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Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında güreş müsabakalarının yanı sıra konserler ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

(EDİRNE)- Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 29 Haziran-5 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında güreş müsabakalarının yanı sıra konserler ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665. kez gerçekleştirilecek. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan organizasyon, güreş tutkunlarını Edirne Sarayiçi'nde buluşturacak. Organizasyon, 29 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Edirne Belediyesi Kırkpınar Davul-Zurna Ekibi'nin tarihi belediye binası önünde Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı karşılamasıyla başlayacak.

3 TEMMUZ'DA MÜSABAKALAR BAŞLAYACAK

Güreşler öncesinde 2 Temmuz'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda pehlivan kayıtları alınacak. Aynı gün saat 21.00'da Sarayiçi Konser Alanı'nda sanatçı Emir Can İğrek sahne alacak. 3 Temmuz Cuma günü ise Belediye Başkanı Filiz Gencan ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664 ve 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'yü Selimiye Meydanı'nda karşılayacak. Karşılamanın ardından il protokolünün de katılım sağladığı 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali korteji, Edirne Belediye binası önünden hareket edecek. Program kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın ve Kırkpınar Marşı'nın okunmasının ardından Pehlivan Mezarlığı ziyaret edilerek hayatını kaybeden güreşçiler dualarla anılacak. Selimiye Camii'nde okutulacak mevlit ve kılınacak cuma namazının ardından ise Sarayiçi Er Meydanı'nda resmi açılış programına geçilecek ve güreş müsabakaları başlayacak.

90'LAR TÜRKÇE POP FEST DÜZENLENECEK

2025 yılı başpehlivanı Orhan Okulu tarafından Türk bayrağı göndere çekilecek ve İstiklal Marşı okunacak. Festivalin resmi açılış konuşmaları ise sırasıyla 664 ve 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından gerçekleştirilecek. Aynı günün akşamında, saat 20.30'da Sarayiçi Konser Alanı'nda 90'lar Türkçe Pop Fest düzenlenecek. Gecede Mansur Ark, Grup Vitamin, Zeynep Dizdar, Reyhan Karaca ve Ümit Sayın sevilen şarkılarını Edirneli vatandaşlar için seslendirecek.

4 Temmuz Cumartesi günü ise güreş müsabakaları tüm gün boyunca kesintisiz devam edecek. Aynı gün saat 21.00'de Sarayiçi Konser Alanı'nda sanatçı Melek Mosso sahne alacak. Festivalin son günü olan 5 Temmuz Pazar günü güreş müsabakaları kaldığı yerden devam edecek. Öğle saatlerinde, kırkpınar geleneğinin en önemli ritüellerinden biri olan 2027 yılı 666. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık Koç Satış İhalesi gerçekleştirilecek. İhalenin hemen ardından başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde Türkiye'nin en iyilerinin belirleneceği final müsabakaları yapılacak. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle birlikte yeni başpehlivan belli olacak ve 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tamamlanacak.

ORGANİZASYONA DAVET

Kırkpınar coşkusunun şimdiden tüm şehri sardığını belirten Belediye Başkanı Filiz Gencan, şöyle konuştu:

"Kırkpınar, bizim için sadece dualı çayırda pehlivanların güç denemesi yaptığı bir müsabaka değil; o, Türk milletinin şanlı tarihini, asil karakterini, geleneklerini ve ortak hafızasını geleceğe taşıyan sönmeyecek bir meşaledir. Yüzyıllardır süregelen bu yiğitlik, mertlik ve kardeşlik mirası, her yıl Edirne'mizden tüm dünyaya yayılan kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Asırlardır büyük bir titizlikle yaşatılan bu gelenekleri, er meydanındaki o muazzam mücadele ruhunu ve festivalimizin kültürel bağlarını bu yıl da aynı inançla ve gururla bağrımıza basıyoruz. Edirne, bir kez daha tarihin, kültürün, sporun ve sanatın iç içe geçtiği, hafızalardan silinmeyecek unutulmaz günlere ev sahipliği yapacak. Tüm yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı, yüreği güreş aşkıyla ve memleket sevdasıyla atan spor tutkunlarını, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimizi bu büyük coşkuya, bu tarihi heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, asırlık gururumuzu Sarayiçi'nde hep birlikte yaşayalım, yiğitlerimizin sesini dünyaya hep bir ağızdan duyuralım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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