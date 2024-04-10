7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı\'na 600\'den fazla işletme kayıt yaptırdı

SHANGHAİ, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yıl sonunda düzenlenecek 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) 200'den fazla Fortune 500 şirketi ve sektör liderleri de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme kayıt yaptırdı.
CIIE Bürosu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, fuar için 240.000 metrekareden büyük bir sergi alanı rezerve edildi.
CIIE geçtiğimiz altı yıl boyunca 10.000'i aşkın denizaşırı işletmeyi kendine çekerken, 2.400'den fazla yeni ürün, teknoloji ve hizmetin de piyasaya sürülmesini sağladı. Büronun başkan yardımcısı Wu Zhengping, tanıtım etkinliği sırasında yaptığı açıklamada fuarın işbirliğini, bilim ve teknoloji alanındaki başarıların paylaşılmasını ve teknolojik inovasyon ile endüstriyel kalkınmanın derinlemesine entegrasyonunu teşvik ettiğini, ayrıca kaliteli yeni üretici güçlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için güçlü destek sağladığını söyledi.
7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Kasım ayında Shanghai'da düzenlenecek. 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, bir yıllık mal ve hizmet alımları için toplam 78,41 milyar ABD doları tutarında geçici anlaşmalar imzalanmıştı.
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