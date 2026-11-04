7. Dünya Medya Zirvesi 5 Kasım\'da Beijing\'de 500\'e yakın temsilciyle başlıyor

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi, 5-9 Kasım tarihlerinde Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek. Etkinliğe Xinhua Haber Ajansı ile Beijing Belediyesi Halk Hükümeti ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Zirve sekretaryasından yapılan açıklamaya göre, "Akıllı Çağda Medya: Uzlaşıdan Eyleme" temalı zirve, 112 ülke ve bölgedeki yaklaşık 330 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, devlet kurumu ve uluslararası kuruluştan 500'e yakın temsilciyi bir araya getirecek.

Temsilciler, "Herkes için yapay zeka ve küresel medyanın dönüşümü", "Daha güvenli bir dünya için medya diyaloğu ve işbirliği", "Medeniyetler arası alışverişin genişletilmesi için yapay zeka destekli iletişim", "Yapay zeka+ ve küresel iletişim yönetişiminin geleceği" ve "Beijing yaklaşımı: Çin modernleşmesini anlamak" gibi başlıklar altında görüş alışverişinde bulunacak. Katılımcılar zirve süresince Beijing'de geziler de gerçekleştirecek.

2009 yılında başlatılan Dünya Medya Zirvesi mekanizması, üst düzey medya etkileşimi ve işbirliği için önemli bir küresel platform olarak öne çıkıyor.