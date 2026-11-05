7. Dünya Medya Zirvesi delegeleri Beijing\'in Xicheng bölgesinde kültür turuna katıldı

7. Dünya Medya Zirvesi delegeleri Beijing'in Xicheng bölgesinde kültür turuna katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan delegeler, çarşamba gecesi Beijing'in Xicheng bölgesinde düzenlenen kültür turuna katıldı. Tur, zirve delegelerine kentin bu bölgesindeki kültürel programı tanıma imkânı sağladı.
BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan delegeler, çarşamba gecesi Beijing'in Xicheng bölgesinde düzenlenen kültür turuna katıldı.
Kaynak: Xinhua
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