7. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları Beijing'de kültür ve teknoloji alanlarını gezdi - Son Dakika
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7. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları Beijing'de kültür ve teknoloji alanlarını gezdi

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7. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları Beijing\'de kültür ve teknoloji alanlarını gezdi
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7. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları cuma günü başkent Beijing'de tarihi ve kültürel alanların yanı sıra teknoloji merkezleri, müzeler ve sanayi tesislerini ziyaret etti. Program kapsamında kentin kültürel ve teknolojik noktaları görüldü.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları cuma günü başkent Beijing'de tarihi ve kültürel alanların yanı sıra teknoloji merkezleri, müzeler ve sanayi tesislerini ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua
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