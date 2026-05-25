7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Başlıyor

25.05.2026 12:59
7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, 27 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'daki gala gecesiyle sona erecek. Yarışmacılar çeşitli kategorilerde performans sergileyecek, jüride ünlü isimler yer alacak.

7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, 27 Mayıs Çarşamba günü yarışmacıların İstanbul'a gelişi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'ndeki bilgilendirme toplantısıyla başlayacak. Genç dansçılar, Büyük Kızlar, Büyük Erkekler, Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler kategorilerinde yarı final ve finallerde performans sergileyecek. 28 Mayıs'taki Küçükler Yarı Finali ve 29 Mayıs'taki Büyükler Yarı Finali halka ücretsiz izlenebilecek. 30 Mayıs'taki finallerin ardından yarışma, 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'ndaki Gala Gecesi ve Ödül Töreni ile sona erecek.

Jüri Başkanlığını B. Tan Sağtürk, başkan yardımcılıklarını Sergey Usanov ve Jae Keun Park üstlenecek. Jüride Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Marek Rózycki, Gulzhan Tutkibaeva, Mihaela Vieru ve Joy Womack yer alıyor. Gala gecesinde dünya yıldızları Daniil Simkin, Tatyjana Melnyik, Anna Tsygankova, Giorgi Potskhishvili ve Efe Burak sahne alacak. Onur konukları arasında Ted Brandsen, Sait Sökmen ve Tarana Muradova bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

