7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Başlıyor

25.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesi, 7. İstanbul Bale Yarışması'nı 28 Mayıs'ta düzenliyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen "7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması" 28 Mayıs'ta başlayacak.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, dünyanın dört bir yanından genç dansçıları ve bale dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Yarışmaya katılmaya hak kazanan genç dansçılar, "Büyük Kızlar", "Büyük Erkekler", "Küçük Kızlar" ve "Küçük Erkekler" olmak üzere dört kategoride yarı final ve final aşamalarında yeteneklerini sergileyecek.

"Küçük Kızlar" ve "Küçük Erkekler" yarı finali 28 Mayıs, "Büyük Kızlar" ve "Büyük Erkekler" yarı finali ise 29 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde halka açık ve ücretsiz izlenebilecek.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 30 Mayıs'ta finali gerçekleşecek yarışmanın gala gecesi ve ödül töreni ise 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Galada, Rus balet Daniil Simkin, Macaristan Devlet Operasının baş dansçısı Tatyjana Melnyik, Hollanda Ulusal Balesinin baş dansçıları Anna Tsygankova ve Giorgi Potskhishvili ile Bejart Ballet Lausanne'ın baş dansçısı Efe Burak sahne alacak.

Azerbaycan halk sanatçısı ve Bakü Koreografi Akademisi Rektör Yardımcısı Tarana Muradova, Hollanda Ulusal Balesi Müdürü Ted Brandsen, Türkiye'nin ilk koreografı, baş dansçı, eğitmen ve sanat yöneticisi Sait Sökmen gecenin onur konuğu olacak.

Yarışmanın jüri başkanı Tan Sağtürk

Bale sanatının uluslararası gelişimine katkı sunmayı amaçlayan yarışmada, klasik bale repertuvarı ve modern dans eserlerinden oluşan program, uluslararası arenada kendi dallarında büyük başarılar elde etmiş jüri tarafından değerlendirilecek.

Jüri başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Başkan Yardımcısı Tan Sağtürk üstlenecek.

Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Müdürü Sergey Usanov, dans akademisyeni, profesör ve Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park, devlet sanatçısı, balerin ve koreograf Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Berlin Devlet Bale Okulu Vekil Sanat Yönetmeni Marek Rozycki, KazNTOP Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Gulzhan Tutkibaeva, Dance For You Magazine CEO ve Genel Müdürü Mihaela Vieru ile Joy Womack Bale Topluluğu ve Bale Akademisi'nin kurucusu Joy Womack da jürideki isimler arasında yer alıyor.

Yarışma, 27 Mayıs'ta yarışmacı adaylarının İstanbul'a gelişi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılacak bilgilendirme ve tanışma toplantısıyla başlayacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:07:21. #7.13#
SON DAKİKA: 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.