7 Milyar Lira Evde Bakım Yardımı - Son Dakika
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7 Milyar Lira Evde Bakım Yardımı

7 Milyar Lira Evde Bakım Yardımı
16.07.2026 16:53
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Aile Bakanı Göktaş, tam bağımlı vatandaşlar için toplam 7 milyar lira destek sağladıklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen bir hizmet olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'48,6 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde, hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Göktaş, ayrıca, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 'Evde Bakım Yardımı'nın 15 bin 775 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 Milyar Lira Evde Bakım Yardımı - Son Dakika

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