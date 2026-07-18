7 Milyona Yakın Sosyal Konut Hizmeti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında depreme dirençli, güvenli sosyal konutların inşası sürüyor. Asrın Felaketi'nin ardından depremden etkilenen Malatya'da TOKİ, Türkiye'nin en büyük şantiyesini kurdu. Bölgede bir yandan afet konutları yapılırken diğer yandan da sosyal konutların inşasına devam edildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde afet konutlarının yanı sıra bin 160 sosyal konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Hanım-Mahmut Dönmez çifti de İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni evlerine kavuştu.

'YUVALARINDA HUZURLA OTURUYORLAR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni yuvalarına yerleşen Dönmez çiftinin görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Hanım Dönmez'in, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var" sözlerine mesajında yer veren Bakan Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor" notunu paylaştı.