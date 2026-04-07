7 Nisan'da Tarihe Damga Vuran Olaylar - Son Dakika
7 Nisan'da Tarihe Damga Vuran Olaylar

07.04.2026 08:40
7 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok önemli olayla dolu bir gün. Bu günde Hun İmparatoru Attila'nın zaferlerinden, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarının tahta çıkışına, üniversitelerin kuruluşundan doğal afetlere kadar pek çok önemli gelişme yaşanmıştır.

7 Nisan tarihi, dünya genelinde ve Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, bu tarihin tarihsel önemini vurguluyor. Örneğin, 451 yılında Hun İmparatoru Attila, Fransa'nın Metz şehrini ele geçirdi ve Germen müttefikleriyle birleşerek Reims, Mainz gibi kentleri yağmaladı. 1140'ta İmparatoriçe Matilda, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarı oldu ve 'İngiliz Leydi' unvanını aldı. 1348'de Charles Üniversitesi Prag'da kuruldu, 1521'de Ferdinand Magellan Cebu adasına ulaştı, 1712'de New York'ta köleler isyan başlattı, 1789'da Sultan I. Abdülhamid öldü ve III. Selim tahta çıktı, 1795'te Fransa'da metre uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul edildi, 1827'de kibrit İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1906'da Vezüv Yanardağı lav püskürterek Napoli'yi harabeye çevirdi, 1939'da İtalya Arnavutluk'u işgal etti ve Adalet Bakanlığı çok eşle evlilik yasağını delmek için sahte iş sözleşmelerine karşı genelge yayımladı. 1943'te Naziler Batı Ukrayna'da 1100 Yahudiyi öldürüp toplu mezara gömdü, 1945'te Kantaro Suzuki Japonya'nın başbakanı oldu, 1948'de Dünya Sağlık Örgütü kuruldu. 1963'te Yugoslavya sosyalist cumhuriyet ilan edildi, 1964'te Pemba Halk Cumhuriyeti Zanzibar ile birleşti, 1969'da İnternet'in sembolik doğum günü kutlandı.

1971'de ABD Başkanı Nixon Vietnam'dan birliklerin geri çekilme hızını artıracağını açıkladı, 1978'de Jimmy Carter nötron bombası geliştirmeyi durdurdu, 1987'de MHP davası sonuçlandı ve Alparslan Türkeş hapse mahkûm oldu, 1994'te Almanya Türkiye'ye silah ambargosu koydu. 2001'de 2001 Mars Odyssey fırlatıldı, 2003'te Bağdat ABD kontrolüne geçti, 2011'de Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2017'de Stockholm saldırısı ve Tanta saldırısı gerçekleşti, 2019'da Atatürk Havalimanı kapatıldı ve İstanbul Havalimanı seferlere başladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 Nisan'da Tarihe Damga Vuran Olaylar - Son Dakika

SON DAKİKA: 7 Nisan'da Tarihe Damga Vuran Olaylar - Son Dakika
Advertisement
