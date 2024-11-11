7. Uluslararası Avrasya Spor Kongresi Kars'ta Başladı

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Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi başladı.

KAÜ ve Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen kongreye, Türkiye ve dünyanın birçok üniversitesinden çok sayıda bilim insanı katıldı.

Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı, müzik dinletisi sunuldu.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Üniversitemiz 30 yıllık geçmişiyle halihazırda 12 fakültesi, 8 meslek yüksekokulu, 21 bin 500 civarı öğrencisiyle ülkemizin Kafkasya'daki iddiasıdır diyoruz. Bölgedeki ülkelere de çeşitli konularda eğitim öğretim faaliyetlerine destek veren konumda bir üniversite olduk." dedi.

Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş da daha önce Ukrayna Lviv, Antalya, Mardin, Diyarbakır ve Denizli'de düzenlenen kongrenin bu yıl da Kars'ta yapıldığını söyledi.

Bozkuş, "2011 yılından itibaren düzenlemeye başladığımız kongrelerimizi farklı coğrafyalara taşıdık. Kongrede Ankara, Gazi, Fırat Bayburt, Iğdır, Ardahan üniversitelerimiz ile Ukrayna Lviv Devlet Beden Kültürü ve Spor Üniversitesi de paydaşımız olarak yer alıyor. Kars'ta iki gün boyunca bilim konuşacağız." ifadelerini kullandı.