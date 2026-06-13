7 Yaşındaki Doğa'dan Sigara ile Mücadele - Son Dakika
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7 Yaşındaki Doğa'dan Sigara ile Mücadele

13.06.2026 14:20
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Sağlık elçisi Doğa Tezer, tütünle mücadele standında farkındalık çalışmalarına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından "sağlık elçisi" ilan edilen 7 yaşındaki Doğa Tezer, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tütünle mücadele standında görev alarak, vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmalarına destek verdi.

Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışında Bakan Memişoğlu ile gerçekleştirdiği samimi diyalogla kamuoyunun dikkatini çeken Doğa, dedesinin sigara kullandığını söylemiş, Memişoğlu da kendisinden dedesini sigarayı bırakması konusunda teşvik etmesini istemişti. Doğa'nın çağrısının ardından dedesi Hasan Yürekliaslan sigarayı bırakmıştı.

Bu süreçte tütünle mücadele farkındalığının simge isimlerinden biri haline gelen Doğa, bu kez Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün Gazi Üniversitesi'nde düzenlediği etkinlikte, sağlık çalışanlarıyla, sigaranın zararlarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarına katıldı.

Etkinlik kapsamında standı ziyaret eden vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılırken, Doğa da ölçüm sürecine eşlik ederek katılımcılarla sohbet etti ve dumansız yaşam konusunda farkındalık mesajları verdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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