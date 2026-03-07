7 Yaşındaki Ecrin Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

1) MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ECRİN ÖLDÜ

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı Ecrin Dursun (7), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ecrin Dursun'a, Nizamettin Ö.'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ecrin, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Nizamettin Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.