7 Yaşındaki Öğrenci Mert'in Ölümüne İlişkin Davada Karar Açıklanmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

7 Yaşındaki Öğrenci Mert'in Ölümüne İlişkin Davada Karar Açıklanmıştı

7 Yaşındaki Öğrenci Mert\'in Ölümüne İlişkin Davada Karar Açıklanmıştı
07.07.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüne neden olan olayla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 5 sanığı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza verdi. Diğer 5 sanık ise beraat etti. Mert'in ailesi duruşmalara katılarak süreci takip etti.

ANKARA'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis ve adli para cezasına çarptırırken, 5 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Avcı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

'HER DURUŞMAYA ÜZÜNTÜYLE KATILDIM'

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Fatma Şahin ve Koray Hozantaş katıldı. Diğer sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Duruşmada Mert Yağız Köksal'ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Sanık Fatma Şahin, "Mahkeme sürecindeki her duruşmaya üzüntüyle katıldım. Alınan 3 bilirkişi raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin sorumlu olmadığı açıkça belirtilmiştir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Koray Hozantaş ise "Her duruşmaya acıyı yüreğimde hissederek katıldım. Ancak bu olayda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Şırınga çikolataların kantinde satışıyla ilgili denetim yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğu yazışmalarla sabittir. Bilirkişi raporlarında da kusurum olmadığı belirtilmiştir" diyerek beraatini istedi.

5 SANIK CEZA ALDI, 5 SANIK İÇİN DE BERAAT KARARI VERİLDİ

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, kantin görevlisi sanık Neşe Yavuz'u 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Okul müdürü sanık Abdulkadir Pehlivan'a aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar firma sahibi Yunus Taycı, firma yetkilileri Servet Yılmaz ve Uğur Yılmaz hakkında da ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu cezalar adli para cezasına çevrilerek her biri için 605 gün karşılığı 48 bin 400 TL adli para cezası uygulanmasına hükmedildi. Sanıklar öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak, okul müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, Tarım Bakanlığı Gıda Kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat kararı verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Mahkeme, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 Yaşındaki Öğrenci Mert'in Ölümüne İlişkin Davada Karar Açıklanmıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı

17:55
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
17:51
ABD, HTŞ’yi terör örgütleri listesinden çıkardı
ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:37
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
08:54
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
08:00
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
02:43
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp
ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 18:59:36. #7.13#
SON DAKİKA: 7 Yaşındaki Öğrenci Mert'in Ölümüne İlişkin Davada Karar Açıklanmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.