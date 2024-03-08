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7 yıldır yaptığı gözlemelerle ev sahibi oldu

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Aksaray'da belediye tarafından kadınlara yönelik açılan pazarda gözleme ve çeşitli yemekler yapan Reyhan Buluttekin işinden elde ettiği gelirle ev sahibi oldu.

08.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:56
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7 yıldır yaptığı gözlemelerle ev sahibi oldu

AKSARAY - Aksaray'da belediye tarafından kadınlara yönelik açılan pazarda gözleme ve çeşitli yemekler yapan Reyhan Buluttekin işinden elde ettiği gelirle ev sahibi oldu.

Aksaray Belediyesi tarafından Cumartesi Semt Pazarı içerisinde kadınlara yönelik açılan pazar birçok kadına geçim kaynağı oldu. Kadıların kimisi yaptığı yemeklerle kimisi de el işleriyle pazarda yerini alırken 7 yıldır gözleme ve çeşitli ev yemekleri yapan Reyhan Buluttekin azimle çıktığı bu yolda çalışmasını halen sürdürüyor. Yaptığı birbirinden lezzetli yemeklerle evin ekonomisine de katkıda bulunan Reyhan Buluttekin emeğinin karşılığında bir ev sahibi oldu.

Özellikle gözleme yaparak sattığını, ayrıca evden de siparişler alarak çeşitli yemekler yaptığını anlatan Reyhan Buluttekin, "Belediyemiz imkan sağladı bizde müracaat ettik kabul edildi. 7 yıldır yapıyoruz. Gözleme yapıyorum, evde sipariş alıp mantı, yaprak sarması, içli köfte yapıyorum ve satıyorum. Evimizin kredisini de bitirdik, çocuklarımızın okuluna da yardım ediyorum, evin geçimini ben sağlıyorum. 7 yıldır yaptığım bu işle ev sahibi oldum. Ben evin geçimini sağlarken eşim de kredisini ödedi. 2 tane çocuğum var, biri 12. sınıfa gidiyor diğeri de 8. sınıfa gidiyor. Onlarında eğitimini sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Aksaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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