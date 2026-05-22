70 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı

On binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescidi-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya akın ettiği belirtildi.

Kudüs Valiliği'nin açıklamasında, yaklaşık 70 bin Filistinli'nin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldığı kaydedildi.

Öte yandan Eski Şehir bölgesinin ve Mescid-i Aksa'nın girişinde bazı kısımlara demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, namaza gelen bazı Filistinlileri durdurarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra Aksa'ya girişlerini engelleyerek, geri çevirdi.

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış, 41 gün sonra 9 Nisan'da tekrar açmıştı.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya aralıklarla baskınlar düzenliyor. İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.