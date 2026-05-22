70 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

70 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı

22.05.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 70 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

On binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescidi-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya akın ettiği belirtildi.

Kudüs Valiliği'nin açıklamasında, yaklaşık 70 bin Filistinli'nin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldığı kaydedildi.

Öte yandan Eski Şehir bölgesinin ve Mescid-i Aksa'nın girişinde bazı kısımlara demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, namaza gelen bazı Filistinlileri durdurarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra Aksa'ya girişlerini engelleyerek, geri çevirdi.

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış, 41 gün sonra 9 Nisan'da tekrar açmıştı.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya aralıklarla baskınlar düzenliyor. İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 70 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:33:50. #.0.4#
SON DAKİKA: 70 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.