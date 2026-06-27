70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
27.06.2026 10:12
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Şanlıurfa'da yalnız yaşayan Mehmet Doğan, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Doğan (70), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, silah sesi duyduklarını ve ardından bir kişinin sokaktan koşarak uzaklaştığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, silah seslerinin geldiği belirtilen eve girdiklerinde Mehmet Doğan'ı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, Mehmet Doğan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Doğan, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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