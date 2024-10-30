720 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığınca, Batman- Gercüş kara yolunda yol kontrolü kapsamında bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araçta bulunan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.