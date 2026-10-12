735 bin lira İŞKUR hibesiyle pide fırını açan engelli kadın 4 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
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735 bin lira İŞKUR hibesiyle pide fırını açan engelli kadın 4 kişiye istihdam sağladı

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735 bin lira İŞKUR hibesiyle pide fırını açan engelli kadın 4 kişiye istihdam sağladı
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Aksaraylı engelli kadın, İŞKUR'dan aldığı 735 bin lira hibeyle kısa sürede hayalini kurduğu pide ve etli ekmek fırınını açtı. Kadın, biri eşi olmak üzere 4 çalışanıyla hizmet veriyor.

Aksaray'da kalbinde doğuştan delik bulunan iki çocuk annesi Rabia Hatipoğlu, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı hibe desteğiyle hayalini kurduğu pide ve etli ekmek fırınını açtı.

Nakkaş Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 59 engelli raporu bulunan 38 yaşındaki Hatipoğlu, yıllardır hayalini kurduğu iş yerini maddi imkansızlıklar nedeniyle açamadı.

Sosyal medyada İŞKUR'un engellilere kendi işini kurmaları için hibe desteği sağladığını öğrenen Hatipoğlu, kuruma başvuruda bulundu.

Hazırladığı proje onaylanan Hatipoğlu, hibe desteğiyle kısa sürede doğal gazlı fırın, hamur yoğurma ve açma makineleri ile tezgah, masa ve sandalyelerini temin ederek iş yerini hizmete açtı.

Fırında etli ekmek, pide ve lahmacunun yanı sıra et ve sebzelerin tepside pişirildiği tava yemekleri yapan Hatipoğlu, işleri yoğunlaştığında tezgahın başına geçip eşine ve çalışanlarına yardım ediyor.

"Dört ay gibi kısa sürede hibe desteğimi alarak iş yerimi açtım"

Kalbindeki delik nedeniyle engelli raporu bulunan Rabia Hatipoğlu, AA muhabirine, hibe desteğinin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği verildiğini öğrenince vakit kaybetmeden başvurduğunu anlatan Hatipoğlu, "Dört ay gibi kısa sürede hibe desteğimi alarak iş yerimi açtım. Etli ekmek, pide ve lahmacun yapıyor, evlerden gelen içleri ve tavaları pişiriyoruz. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Biri eşim olmak üzere 4 çalışanım var." dedi.

Hatipoğlu, işlerin yoğun olduğu dönemde hamur tezgahının ve fırının başına geçtiğini dile getirdi.

En büyük hayallerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Hatipoğlu, "Engelli kardeşlerimiz bizim gibi hibe desteklerinden yararlanarak kendi iş yerlerini açabilir. Bu, bizim gibi insanlar için büyük bir kolaylık ve güç. Odun ateşinde lezzet arayan müşterilerimizi iş yerimize bekliyoruz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm devlet yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Rabia ablamız azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek oldu"

Aksaray İŞKUR İl Müdürü Ferhat Kocaer ise Bakanlıklarının engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerinin patronu olmalarını kararlılıkla desteklediğini söyledi.

Hibe desteği alan vatandaşları belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini anlatan Kocaer, şunları kaydetti:

"Rabia kardeşimiz kurumumuzdan 735 bin liralık hibe desteği aldı. Bütün engelli vatandaşlarımız, proje destek birimimizden ücretsiz şekilde danışmanlık alabilir ve hibe desteklerimizden yararlanabilir. Rabia ablamız azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek oldu. Kendi iş yerini kurmakla kalmadı, dört kişiye de istihdam kapısı açtı."

Kaynak: AA
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