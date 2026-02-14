74 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kayboldu

Konya'nın Hadim ilçesinde 3 gün önce kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki kişi aranıyor.

Dedemli Mahallesi'ndeki vatandaşlar, son olarak çarşamba günü görülen Mevlüt Aybattı'nın kaybolduğunu bildirdi.

AFAD, Jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ekipleri, hassas burunlu köpeklerin de desteğiyle arama çalışması başlattı.

Çalışmalar, 150 kişilik arama kurtarma ekibiyle, kırsal kesimdeki dere kenarları ve dağ yamaçlarında dron desteğiyle sürüyor.